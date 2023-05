Incidente mentre è in macchina con la moglie: lei muore, lui resta illeso. Per il dolore si toglie la vita 12 ore dopo

Un doppio dramma, una famiglia distrutta. Si amavano tanto, ma un incidente ha stravolto il destino. Così quando Encarni, mamma 41enne, è morta in un incidente stradale, il marito José Manuel, che era alla guida dell'auto, ha deciso che non avrebbe più potuto vivere senza di lei e si è tolto la vita, lasciando orfane le due figlie di 15 e 12 anni. Un disgrazia enorme.

La storia tragica arriva da Motril, in Spagna. Lei aveva avviato un'azienda di allarmi. Lui era un vigile urbano. L'incidente e il suicidio sono avvenuti a poche ore di distanza l'uno dall'altro, durante lo scorso weekend, riporta "Abc de Andalucia". L'incidente è avvenuto sabato scorso. Alla guida dell'auto c'era Manuel, che per evitare un ostacolo è finito fuori strada.

L'impatto è stato fatale per la moglie, morta praticamente sul colpo. Illeso lui. Ma nella sua testa, era morto insieme alla donna. Così, dopo 12 ore, ha deciso di farla finita. Forse per il dolore, forse per i sensi di colpa. L'incidente è avvenuto nella sera di sabato. Domenica mattina il suicidio. Restano le due ragazzine, che saranno affidate ai nonni. La vicenda è stata uno choc per l'intera comunità di Motril, dove i due erano molto conosciuti.