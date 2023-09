Incidente Flixbus in Austria, morta una 19enne: feriti tutti i passeggeri, tra cui tre italiani

Grave incidente in Austria. Un bus Flixbus diretto da Berlino a Trieste, si è ribaltato mentre si trovava in Carinzia, vicino a Micheldorf.

L'incidente

Come riporta Bild, a bordo del mezzo c'erano passeggeri da Austria, Slovenia, Italia, Germania e Ucraina, oltre a due autisti. Il veicolo è uscito dalla carreggiata su una strada a doppia corsia intorno alle 4.45 del mattino per motivi non ancora chiariti, schiantandosi contro un guardrail e ribaltandosi su un fianco. I pompieri austriaci sono dovuti intervenire anche per liberare alcuni passeggeri dal mezzo.

Reisebus kommt von Straße ab – eine Tote und viele Verletzte #Busunglueck #Unfall https://t.co/EJpsg8bNw0 — Stuttgarter Zeitung (@StZ_NEWS) September 19, 2023

La Farnesina ha poi fatto sapere che, in stretto raccordo con l'ambasciata a Vienna, ha seguito fin dai primi momenti la vicenda, prestando ogni necessaria assistenza ai tre connazionali coinvolti nell' incidente, che sono stati dimessi dopo le prime cure e dovrebbero rientrare tra oggi e domani.