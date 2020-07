L'auto "vola" e sfonda il muro di una casa privata, guidatore positivo all'alcoltest

Incredibile incidente in Spagna dove un guidatore ubriaco ha sfondato il muro ed è entrato con l'auto in una casa. Un uomo di 31 anni è rimasto ferito in un pauroso incidente stradale avvenuto questa mattina quando l'auto che stava guidando (una vecchia Renault 19 bianca) è finita come un missile dentro una casa all'ingresso del comune di Cabrerizos, vicino a Salamanca in Spagna. Dopo l' arrivo dei pompieri dal parco di Villares de la Reina, la Guardia civile e la polizia locale hanno assistito il conducente del veicolo che, secondo il servizio di emergenza Castilla y León 112, è rimasto ferito in modo lieve.

L'autista è risultato positivo per l'alcol nel sangue, superando di gran lunga il tasso massimo consentito, motivo per cui è stato denunciato . L'incidente è avvenuto intorno alle 7,15 di questa domenica al punto 1 del chilometro dell'autostrada locale SA-804 , nel comune di Cabrerizos, in direzione Cantalapiedra, quando il veicolo ha lasciato la strada alla rotonda ed è finito dentro la casa accanto alla strada, distruggendo il muro. La parte anteriore dell'auto è stata completamente distrutta . La casa ha subito gravi danni: l'edificio ora è pericolante. La foto pubblicata su Twitter

