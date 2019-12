Aereo cade in Louisiana, 5 morti: tra le vittime una famosa giornalista sportiva

E' di cinque morti il bilancio di un incidente aereo in Louisiana, dove un piccolo velivolo si è schiantato vicino al Lafayette Regional Airport, a circa 200 chilometri da New Orleans. Uno schianto dal quale si sarebbe salvata solo una persona.

Some video of the scene on Verot School Road involving a plane crash. We’re told power is out in the area, including the Wal-mart on Pinhook. pic.twitter.com/npDPXERIxu

— KATC TV3 (@KATCTV3) December 28, 2019