Incendio nella scuola coranica, morti 26 bimbi e due maestre. Il presidente Weah: «Prego per le famiglie»

Liberia: 26 students confirmed dead in fire incident at an Islamic school in the commercial district of Paynesville. President George Manneh Weah says he is saddened by the young Liberians demise. pic.twitter.com/deXL2VFMXj

«Prego - ha scritto sul suo profilo Twitter il presidente liberiano George Weah - per le famiglie dei bambini morti la scorsa notte a Paynesville in seguito all'incendio nella loro scuola. Questo è un momento difficile per le famiglie e per tutta la Liberia». «Le mie più sentite condoglianze - ha aggiunto Weah - alle famiglie in lutto e all'intera comunità islamica».

My prayers go out to the families of the children that died last night in Paynesville City; as a result of a deadly fire that engulfed their school building. This is a tough time for the families of the victims and all of Liberia. Deepest condolences go out to the bereaved