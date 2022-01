In fiamme la sede del Parlamento di Città del Capo: il centro invaso dal fumo

Un incendio è divampato poco prima dell'alba nella sede storica del Parlamento sudafricano a Città del Capo, capitale legislativa del Paese che in questi giorni ospita tutti i leader sudafricani che hanno partecipato al funerale dell'arivescovo Desmond Tutu.

I vigili del fuoco e il personale di soccorso sono in azione. Un'altissima colonna di fumo si alza dall'edificio che poi ricade nel quartiere centrale della capitale subito dietro al Waterfront in questi primi giorni d'estate sempre assai trafficato. Al momento non si sa quale sia la causa dell'incendio.

Le fiamme sono partite dagli uffici al terzo piano e si sono estese alla palestra. Il tetto ha preso fuoco e anche l'edificio dell'Assemblea nazionale è in fiamme, secondo una dichiarazione raccolta dal portale sudafricano News24.

«Il tetto ha preso fuoco e anche l'edificio dell'Assemblea nazionale è in fiamme», ha detto un portavoce dei servizi di emergenza della città. «L'incendio non è sotto controllo e sono state segnalate crepe nei muri dell'edificio», ha aggiunto il portavoce. Le immagini pubblicate sui social media mostrano il tetto di uno degli edifici del Parlamento in fiamme e un'enorme colonna di fumo. Non si conoscono ancora le cause dell'incendio. Il complesso del Parlamento sudafricano è composto da tre edifici, incluso quello originale e più antico che risale al 1884. Gli altri due sono stati costruiti negli anni Venti e Ottanta. Lo scorso aprile un incendio ha devastato una parte della biblioteca dell'Università di Città del Capo che ospita una collezione unica di archivi africani.