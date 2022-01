Incendio a New York, in fiamme un condominio del Bronx: 60 persone ferite, 19 morti di cui 9 bambini

Più di 60 persone ferite, di cui 19 morti tra i quali 9 bambini in fin di vita in quello che le autorità hanno descritto come l'incendio più tragico della storia della città. È successo nel Bronx, a New York, quando questa mattina il fuoco è divampato in un condominio sulla East 181st Street. «I numeri sono orribili», ha detto il sindaco Eric Adams in una conferenza stampa, aggiungendo: «Questo sarà uno dei peggiori incendi a cui abbiamo assistito nei tempi moderni». I vigili del fuoco sono arrivati ​​​​in tre minuti e hanno incontrato del fumo che si estendeva per l'intera altezza dell'edificio di 19 piani, ha detto il commissario dei vigili del fuoco, Daniel A. Nigro che ha riferito che molte persone erano rimaste intossicate dal fumo. La causa dell'incendio non è stata immediatamente chiarita.

