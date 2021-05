Londra, incendio in un palazzo di 19 piani: intervenuti oltre 125 vigili del fuoco

È scoppiato un incendio in un palazzo di 19 piani a Popolar, a est di Londra. Sono più di 125 i vigili del fuoco chiamati a spegnere le fiamme che hanno coperto l'edificio in Fairmont Avenue. Lo riferisce My London, «circa cento vigili del fuoco sono stati chiamati per un incendio a Fairmount Avenue a Poplar. Seguiranno aggiornamenti», ha scritto un portavoce dei vigili del fuoco di Londra su Twitter. L'incendio, che secondo i media è ora sotto controllo, ha interessato l'ottavo, il nono e il decimo piano del palazzo. Le cause che hanno fatto divampare le fiamme sono al momento sconosciute, ha spiegato un portavoce dei Vigili del fuoco. «Venti autopompe e circa 125 vigili del fuoco sono stati chiamati per l'incendio», ha aggiunto il portavoce. A Fairmont Avenue sono arrivate anche diverse ambulanze «un certo numero di persone» sono state curate lì, ha detto il London Ambulance Service, e un uomo è stato trasferito in ospedale con ustioni. Tutti i residenti del condominio sono stati evacuati. Da loro la denuncia all'Lbc che gli allarmi antincendio sono suonati ben trenta minuti dopo che l'incendio era divampato.

APPROFONDIMENTI FRANCIA Notre-Dame brucia: crolla la guglia, ma struttura salva. Macron:... NUOVO GALLES DEL SUD Australia, domato il maxi incendio a Sydney: ora si attende la pioggia SPORT Incendi in Australia: l'appello degli azzurri di canoa slalom in... UMBRIA PAY Incendio nello scantinato, tensione e palazzi evacuati

🚨 BREAKING: More than 100 firefighters are tackling a blaze in London at a block of flats thought to be wrapped in the same type of cladding as Grenfell Tower https://t.co/mqKQKEazL3 — The Telegraph (@Telegraph) May 7, 2021

Le parole dei residenti - «Davvero spaventoso», secondo i residenti, l'edificio in fiamme era il blocco D del New Providence Wharf Estate. Il complesso, di proprietà della società irlandese Ballymore, dispone di 1.535 appartamenti in diversi edifici e ospita un hotel Raddison Blu.

Kenneth Law, che vive nella Charrington Tower accanto all'edificio, ha descritto di aver visto l'incendio prendere piede. racconta questo alla BBC: «Ho visto un sacco di fumo nero uscire da uno degli appartamenti e poi ho visto le fiamme e si sono diffuse rapidamente negli appartamenti sopra e hanno iniziato a cadere detriti. I vigili del fuoco sono arrivati ​​rapidamente e alla fine sono riusciti a spegnere l'incendio. Ma è stato davvero spaventoso». Evacuato ora il palazzo, continua Kenneth «c'è un hotel accanto, quindi credo che siano stati trasferiti lì».

Some 100 firefighters are continuing to tackle this tower block blaze at Providence Wharf in East London that is covered in the same cladding as Grenfell tower.pic.twitter.com/W1UqWF6muK — talkRADIO (@talkRADIO) May 7, 2021

Il primo cittadino - Il sindaco di Tower Hamlets John Biggs ha espresso la sua preoccupazione per l'incendio. «Ho lavorato a lungo con i residenti di questo blocco per aiutarli a risolvere i problemi di sicurezza antincendio. La loro sicurezza deve venire prima di tutto». Una portavoce del London Ambulance Service ha dichiarato di essere stata chiamata alle 09:05 e di aver inviato squadre di ambulanze, manager di team clinici, un ufficiale di pianificazione delle emergenze e resilienza e squadre di risposta alle aree pericolose.