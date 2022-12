Incendio devasta centro commerciale a Mosca: un morto. Giallo sulle cause: incidente o «atto criminale»

Un devastante incendio è scoppiato nel grande centro commerciale Mega Khimki, a nord-ovest di Mosca. L'intera struttura è avvolta dalle fiamme, che si sono propagate su una superficie di 18.000 metri quadrati. Lo riporta l'agenzia di stampa russa Tass, che cita una fonte dei soccorsi. Secondo quanto riferisce il dipartimento del ministero delle Emergenze, c'è anche una vittima. «Purtroppo una persona è rimasta uccisa. Sono in corso i lavori per spegnere l'incendio», ha detto il capo del dipartimento, Sergey Poletykin.

L'intelligence russa, citata da Interfax, parla del sospetto di «un atto deliberato, un incendio criminale», adducendo fonti non identificate, sull'origine dell'incendio che ha divorato parte del centro commerciale Mega Khimki, alla periferia di Mosca, non lontano dall'aeroporto moscovita Sheremetyevo.

Ma non viene esclusa nemmeno la pista di un incidente, frutto della violazione delle norme di sicurezza. Secondo la Tass, infatti, «la causa dell'incendio è stata una violazione delle regole per l'esecuzione di lavori di saldatura nell'annesso ipermercato OBI, che era in fase di ricostruzione».

The "Mega Khimki" shopping center in #Moscow is on fire. The fire area is about 7000 m². pic.twitter.com/GXxKB3vbxs

— NEXTA (@nexta_tv) December 9, 2022