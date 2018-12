Devastante incendio in casa, muoiono madre e i figli di 8 e 5 anni: si salva solo il marito

di Silvia Natella

Justine Collison aveva 33 anni e i suoi due figli Izzy e Harvey rispettivamente otto e cinque. Tutti e tre hanno perso la vita nell'incendio divampato, per cause ancora da accertare, nella loro casa a Collingham, nel Regno Unito, ieri. Il marito di Justin, invece, è rimasto gravemente ferito.Una famiglia distrutta e un dramma che ha sconvolto l'intera comunità a pochi giorni dal Natale. «Ancora non riesco a credere che sia vero! Non riesco a smettere di pensarci», scrive sui social un amico. «Non sai mai quando sarà il tuo ultimo respiro. Prendi la vita per le corna e vivila al massimo», le parole di un altro utente social. Anche l'amato cane Golden Retriever è morto.La madre di Justine è riuscita a sfuggire miracolosamente alle fiamme. I vicini hanno raccontato al Mirror di aver visto la donna di 53 anni uscire dalla casa a fuoco in un completo stordimento, ma senza un graffio».La casa da 350.000 sterline è stata completamente sventrata ed è sotto sequestro per permettere alle autorità di stabilire le dinamiche del rogo. La famiglia si era trasferita nella loro "casa dei sogni" due anni fa.