Impeachment, è finita: mercoledì Trump sarà assolto in Senato

Il Senato americano ha bloccato qualsiasi eventuale audizione e si è datoÈ finita.È finita perché la maggioranza è blindata e non ci saranno colpi di scena.È finita una strategia che gli stessi democratici, a più riprese, avevano considerato come potenzialmente fallimentare.Non solo per la sensazione di colossale buco nell’acqua che lascia, ma perché proprio Trump in quell’acqua non vede l’ora di rituffarcisi.Il tycoon, infatti, è pronto a scatenare la controffensiva svestendo i panni del martire e vestendo quelli dell’eroe.Quelli di chi, cioè, aveva ragione sin dal principio., figurarsi gravissimi., semmai,Cosa che ai supporter di Trump, in chiave di ardore elettorale, fa quasi piacere, specie se considerato che dall’altra parte, quella della sinistra a stelle e strisce, nessuno si trova esattamente nella posizione di fare la morale a nessuno.The Donald aveva promesso battaglia alla capitale e ai suoi palazzi sin da prima ancora di giurare come presidente.I democratici hanno commesso l’imprudenza di sfidarlo su un terreno più suo che loro.E hanno perso.La battaglia, la guerra.