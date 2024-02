Ilaria Salis, il portavoce di Orban: «Reati gravi, misure adeguate». Budapest: attacco per rovinare rapporti con Roma

Ilaria Salis non può tornare subito in Italia, ma un suo trasferimento agli arresti domiciliari a Budapest è il primo passo affinché, grazie alle norme europee, possa lasciare l'Ungheria. La strategia del governo per risolvere il caso della 39enne milanese corre sul doppio binario di diplomazia e norme internazionali. Un percorso che comunque non sarà facile. Lo conferma la dichiarazione di Zoltan Kovacs, portavoce del primo ministro ungherese, Viktor Orban. «I reati in questione sono gravi, sia in Ungheria che a livello internazionale.

La nota

«I media di sinistra e i gruppi per i diritti umani hanno lanciato un attacco orchestrato contro l'Ungheria» volto a «distruggere le buone relazioni politiche» tra Budapest e Roma «nel caso di tre cittadini stranieri accusati di aggressione organizzata di presunti simpatizzanti dell'estrema destra», si legge in una nota del governo ungherese, firmata dal portavoce di Viktor Orban, in cui si ripercorre la vicenda di Ilaria Salis, Tobias Edelhoff e Anna Christina Mehwald.

Le misure

Kovacs, che mette in dubbio la «credibilità» di Ilaria Salis, afferma che nelle carceri ungheresi «vengono forniti tre pasti al giorno», inoltre «vengono effettuati controlli igienici continui e i detenuti ricevono cure mediche adeguate». Qualcosa comunque si è mosso, dopo la bufera politica per le immagini che la vedevano incatenata con ceppi e manette nelle udienze al processo e il procuratore generale ungherese ha fatto visita ad Ilaria in carcere, per verificare le sue condizioni. Gli stessi genitori hanno potuto incontrarla. «Si inizia a vedere un pò di luce», commenta un pò sollevato il papà, Roberto Salis, per il quale c'è un «moderato ottimismo».

«Pericolo di fuga»

Ma, in attesa di ottenere risultati concreti dopo i canali attivati dalla Farnesina, sul fronte delle leggi bisognerà invece procedere per gradi: i giudici ungheresi - motivando la loro decisione per il «pericolo di fuga» - hanno già respinto in tre occasioni (a giugno, settembre e novembre scorso) le richieste per il trasferimento di Ilaria Salis ai domiciliari in Italia, avanzate dagli avvocati della 39enne. E in assenza di una condanna definitiva, «nessuna convenzione internazionale o altro strumento consente l'esecuzione nel Paese di origine delle misure cautelari di tipo carcerario», ribadisce il sottosegretario Andrea Ostellari in commissione Giustizia: per questo la richiesta potrebbe essere rivalutata solo a seguito di una preventiva applicazione dei domiciliari in Ungheria, su decisione dei giudici. «Non appena la misura cautelare dovesse essere sostituita con un'altra meno afflittiva - spiega il sottosegretario - ci si attiverà per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia». In quel caso allora ci sarebbe un appiglio normativo che il ministero ha nel cassetto da settimane: la decisione quadro del Consiglio europeo per il reciproco riconoscimento tra Stati membri delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare. «Si tratta dell'unico strumento vigente», sottolinea Ostellari.

Il piano

Il primo step di questo piano potrebbe essere quindi una richiesta dei legali di Salis affinché i giudici concedano i domiciliari in Ungheria alla propria assistita, in attesa che Ilaria possa poi scontarli nel proprio Paese. »Attendiamo dalle istituzioni il momento in cui va presentata questa istanza«, spiega Roberto Salis, il papà di Ilaria, lasciando intendere che tutto si sta muovendo in un incastro delicato fatto di rapporti diplomatici e tattiche giuridiche. E se il piano non dovesse andare in porto resta l'alternativa del ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo »per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è già costata altre condanne all'Ungheria«, dice l'avvocato Eugenio Losco, che per ora definisce questa scelta »una possibilità da valutare«. Intanto il Guardasigilli Nordio ha incontrato in queste ore il collegio del Garante nazionale dei detenuti, che effettuerà una segnalazione anche al comitato per la prevenzione della tortura presso il Consiglio d'Europa. Il caso arriverà lunedì pomeriggi anche a Strasburgo, dove alla plenaria dell'Eurocamera si dovrebbe tenere un dibattito.

La vicenda ha avuto un'eco all'interno dello stesso istituto dove è detenuta l'insegnante milanese, accusata dai giudici di aver aggredito due militanti di estrema destra. »Le compagne di cella la chiamano Giovanna d'Arco, probabilmente perché è riuscita a ottenere delle cose che loro non erano in grado di ottenere«, dice il papà Roberto Salis, per il quale »qualche buon segnale sta arrivando anche dal carcere dove le sue condizioni sono migliorate«. L'ambasciatore italiano, ci ha inoltre riferito dell'incontro con il ministro ungherese della Giustizia. E credo - conclude il papà di Ilaria - che tutti si stiano muovendo nella giusta direzione»