Jihad Islamica, si chiama Buraq-120: ​il nuovo razzo che spaventa Israele

Si chiama Buraq-120, ha una gittata di cinque chilometri e una testata che può arrivare fino a 400 chili. E' il nuovo razzo in dotazione ai terroristi della Jihad Islamica Palestinese. E in questa fase di escalation della violenza, esplosa dopo l'uccisione del comandante Abhu al-Ata da parte di Gerusalemme, sta preoccupando il governo israeliano. A quanto pare il missile è già stato utilizzato nei giorni scorsi, ma la notizia è venuta fuori soltanto in queste ultime ore. Nel suo primo lancio ha centrato una serra. Sul terreno è rimasto un cratere largo diversi metri e profondo due. Il razzo, sostengono gli analisti, rappresenta una minaccia potenziale, oltre che per gli abitanti della zona, anche per le forze israeliane quando si ammassano a ridosso della Striscia, nell'imminenza di operazioni militari.