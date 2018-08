Il ministro ama la miss: costretto a dimettersi il paladino antimigranti `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Lui populista e xenofobo. Lei bellissima immigrata e rifugiata politica. Nei giorni scorsi la storia di Per Sandberg, ex ministro della pesca norvegese, ha fatto il giro del mondo. La love story con Bahareh Letnes, giovane iraniana rifugiata in Norvegia, non solo ha cambiato il modo di vedere le cose di Sandberg ma anche la sua carriera politica: ieri il 58enne, membro dell'esecutivo guidato da Erna Solberg, ha rassegnato le sue dimissioni. L'ormai ex ministro non ha retto l'urto delle polemiche per alcuni viaggi privati in Iran...