Il Guardian si interroga: «Ma perché agli italiani piace ancora tanto Benito Mussolini?»

«Regali per gli amici fascisti: il ritorno dei calendari di Mussolini». È il titolo di un articolo del quotidiano ingleseGuardian, che parla del boom della vendita di calendari dedicati al Duce. «Fazioni nostalgiche hanno a lungo contribuito a tenere vivo lo spirito di Mussolini - scrive il giornale britannico - ma il fiorentepopulismo di destra sta ulteriormente demolendo i taboo. Matteo Salvini, ministro degli Interni e leader della Lega, qualche volta cita Mussolini, mentre i sostenitori della Lega hanno partecipato a manifestazioni con le immagini del dittatore a fianco al nome di Salvini. Le marce organizzate da gruppi neofascisti come Forza Nuova eCasapound sono diventate un evento normale».Secondo il Guardian, una delle ragioni per cui lo spirito di Benito Mussolini continua ad «aleggiare è perché alcuni italiani lo considerano come l'ultimo "uomo forte", che non solo ha ripristinato legge e ordine, ma che ha costruito case migliori, strade, sistemi di trasporto e scuole, investendo anche nell'industria».Il Guardia cita Renato Circi, titolare di Gamma 3000, la prima azienda ad aver stampato calendari diMussolini già negli anni Novanta e che adesso deve competere con altre case editrici. Ogni anno ne stampa circa 10mila copie che distribuisce nelle edicole, a prescindere dagli ordini.«Il populismo - sostiene Circi - richiama alla memoria personalità storiche. In particolare, abbiamo notato la presenza di molti giovani tra i fan di Mussolini». Nessuna remora a stampare calendari dedicati al Duce?«Produciamo calendari che vanno dai gatti a Papa Francesco, da Padre Pio alla Barbie - spiega Circi - perché questo è quello che vuole il mercato. Lo stesso vale per Mussolini, siamo una casa editrice cherisponde alle domande del mercato».