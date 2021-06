Ibiza, due italiani feriti in una sparatoria durante una festa privata: grave giovane di 28 anni

Due italiani sono stati feriti questa notte a colpi d'arma da fuoco a Ibiza, l'isola spagnola. Molto cruenta la dinamica di quanto è avvenuto. Gli italiani sono stati feriti in seguito a una sparatoria avvenuta in una festa nella notte. Uno dei due, 28 anni, è in gravi condizioni con ferite alla testa e ad una gamba mentre l'altro ha riportato ferite lievi. I fatti sono avvenuti nella località di Ca-Na Palava (Santa Eulalia). Secondo informazioni fornite dalla Guardia Civil spagnola, che indaga sul caso, alcune persone sono arrivate a bordo di un veicolo vicino ad una villa privata, dove era in corso una festa cui partecipavano anche i due italiani, ed hanno aperto il fuoco.

