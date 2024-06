Hunter Biden, chi è il figlio del Presidente degli Stati Uniti d'America: dalla tossicodipendenza al processo

Hunter Biden figlio del Presidente degli Stati Uniti d'America Joe Biden in queste ore è stato dichiarato colpevole dalla giuria del Delaware di tutti e tre i capi di imputazione che gli sono stati contestati per aver mentito riguardo alla sua tossicodipendenza quando acquistò un'arma nel 2018. Ecco chi è Hunter Biden





Chi è

Hunter Biden, figlio di Joe Biden e della prima moglie Neila Hunter, nasce il 4 febbraio 1970 a Wilmington. Due anni dopo la sua nascita, la sorella minore Naomi e la madre morirono in seguito ad un incidente automobilistico. Biden ha frequentato il liceo cattolico Archmere Academy a Claymont, nel Delaware. Si è laureato con un bachelor of arts in storia presso la Georgetown University nel 1992. Durante l'anno dopo la laurea, ha prestato servizio come volontario gesuita in una chiesa a Portland, Oregon, e ha incontrato Kathleen Buhle, che ha sposato nel 1993. Dopo aver frequentato la Georgetown University Law Center per un anno, si è trasferito alla Yale Law School laureandosi nel 1996.

Carriera

Hunter Biden è stato uno dei co-fondatori della Rosemont Seneca Partners, una società di consulenza internazionale. Dal 26 luglio 2006 al 29 gennaio 2009 è stato anche vicepresidente della National Railroad Passenger Corporation. Fino all'ottobre 2019, ha fatto parte del Consiglio di amministrazione della BHR Partners, un fondo di investimento privato cinese e inoltre è stato membro del consiglio di amministrazione della Burisma Holdings dal 2014 al 2019.

Tossicodipendente

Il figlio di Joe Biden ha lottato a lungo con la dipendenza da alcol e da sostanze stupefacenti.

Processo giudiziario

Il first son è stato dichiarato colpevole per un fatto risalente al 2018 dove era stato indagato per reati connessi al possesso illegale di una pistola, acquistata mentendo sul consumo di droga, da cui era dipendente, e per reati fiscali. È la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Hunter Biden ora rischia una condanna fino a un massimo di 25 anni e una multa di 750.000 dollari.

Vita privata

Biden ha sposato Kathleen Buhle nel 1993 con la quale ha avuto tre figlie: Naomi, Finnegan e Maisy. La coppia si è separata nel 2015 e ha divorziato ufficialmente nel 2017. Hunter Biden in seguito ha iniziato a frequentare Hallie Biden, vedova di suo fratello Beau, nel 2016 ma la relazione si è conclusa poi nel 2019. Nel maggio 2019 Biden ha sposato la regista sudafricana Melissa Cohen. Il loro figlio, Beau, è nato nel marzo 2020 a Los Angeles.

Il caso di paternità

Hunter Biden è padre di un bambino nato da Lunden Alexis Roberts in Arkansas nell'agosto 2018. Biden inizialmente negò la paternità del bambino, ma un test del DNA, condotto nell'ambito di una causa di paternità presentata nel maggio 2019 dalla Roberts, ha confermato la versione della donna ovvero che lui fosse il padre.