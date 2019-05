Apre la stanza dell'hotel e trova tre cadaveri trafitti da frecce: giallo in Baviera

Tre corpi senza vita trafitti da frecce di balestra in una camera d'albergo a Passau, in Baviera. È giallo sul ritrovamento. Si tratta di due donne di 30 e 33 anni e di un uomo di 53, arrivati lo scorso venerdì sera nella pensione bavarese, dove avevano prenotato una camera per tre.Il gruppo aveva con sé il materiale usato per la caccia con la balestra ma senza bagagli, riferiscono i media. La mattina di sabato la cameriera dell'albergo è entrata per le pulizie e ha trovato i corpi senza vita dei tre.Il personale di servizio e gli altri ospiti dell'albergo non hanno notato alcun rumore provenire dalla stanza numero 20 la notte precedente. È prevista un'autopsia per spiegare la dinamica dei fatti. Al momento si indaga sulla pista di un possibile duplice omicidio-suicidio, ma non si esclude alcuna opzione.