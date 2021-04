Covid, Hong Kong blocca i voli da India, Pakistan e Filippine: la sospensione dal 20 aprile

Hong Kong ha deciso di bloccare tutti i voli provenienti da India, Pakistan e Filippine a partire da martedì 20 aprile. La decisione del governo è avvenuta dopo la recrudescenza dei casi di Covid in questi Peasi, considerati dall'esecutivo centrale «a rischio estremamente elevato», dopo che una serie di nuovi casi di varianti importate di coronavirus è stato riscontrato sull'isola per la prima volta. Lo riferiscono le autorità di Hong Kong in un comunicato, scrive il Guardian. Ieri nella città sono stati riscontrati 30 nuovi casi di covid di cui 29 importati ed è il bilancio più alto di nuove infezioni registrato in un giorno dal 15 marzo scorso.

Intanto in India si è registrato un nuovo picco di contagi con 273.810 nuovi casi in 24 ore, che portano a oltre 15 milioni il totale delle infezioni emerse dall'inizio della pandemia, dati che rendono il paese secondo solo agli Stayi Uniti per diffusione del virus. Lo riferisce il Guardian. Anche il numero delle vittime continua a salire: sono 1.619 i morti nell'ultima giornata, per un totale di178.769 da inizio pandemia,