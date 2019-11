Hong Kong, agente in moto tenta di investire i manifestanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ragazzo di 21 anni colpito da un colpo di pistola di un agente è in condizioni critiche dopo aver subito un intervento chirurgico. Nella conferenza stampa della polizia, il sovrintendente capo John Tse ha detto che l'agente «non aveva cattive intenzioni», ma temeva che il ragazzo volesse sfilargli la pistola. «L'agente ha sfoderato il revolver come warning. Il ragazzo non ha smesso di provare a prendere l'arma». Sul caso c'è un'indagine della Regional Crime Unit. Sospensione immediata, invece, per l'agente che con la sua moto ha tentato più volte di investire i manifestanti.