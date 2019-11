Hong Kong, trionfo per i democratici anti-Cina: 396 seggi su 452

Il governo di Hong Kong ascolterà «certamente con umiltà le opinioni dei cittadini e rifletterà su di loro con serietà». È l'impegno della governatrice Carrie Lam affidato a una nota, che è il primo commento dopo la pesantissima sconfitta del fronte pro-establishment alle elezioni distrettuali di domenica. Il governo, ha assicura la Lam, «rispetterà il risultato del voto».



In generale, «le elezioni di ieri si sono tenute in modo pacifico, sicuro e ordinato. Dopo i disordini sociali degli ultimi cinque mesi, credo fermamente che la grande maggioranza del pubblico condivida il mio desiderio che continui la situazione pacifica, sicura e ordinata», ha rilevato la governatrice nella nota. La Lam ha anche riconosciuto che il risultato del voto ha alimentato le discussioni sul fatto che «i cittadini sono insoddisfatti per l'attuale situazione sociale e i problemi ben sedimentati», senza però fornire dettagli. Il movimento anti-governativo è partito a giugno in risposta alla contestatissima legge sulle estradizioni in Cina, puntando poi a sollecitare il varo di riforme democratiche. A tale scopo, il movimento ha varato una piattaforma di cinque punti, tra cui il suffragio universale e un'indagine indipendente sulla brutalità della polizia nella repressione delle proteste. La Lam ha derubricato le richieste a livello di «pia illusione», convinta che Hong Kong l'avrebbe sostenuta nel porre fine alle proteste.



«Hong Kong è parte integrante della Cina, a prescindere dal risultato elettorale». Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, nel corso di un incontro a Tokyo col premier giapponese Shinzo Abe, all'indomani del risultato elettorale che ha visto i candidati democratici conquistare quasi il 90% dei seggi. «Qualsiasi tentativo di danneggiare il livello di prosperità e stabilità della città, non avrà successo», ha continuato Wang nel primo commento ufficiale di Pechino sull'esito del voto a Hong Kong.



Il ministro degli Esteri cinese si trova a Tokyo di ritorno dall'incontro ministeriale del G20, in programma la scorsa settimana a Nagoya, per partecipare al meeting con l'omologo giapponese Toshimitsu Motegi, col quale ha parlato di 'scambi culturali ed eticì tra Giappone e Cina, in un tentativo di avvicinamento tra le diplomazie dei due Paesi vicini. In un incontro separato con Wang, il premier nipponico Abe ha esortato la Cina a mantenere un sistema di accesso a Honk Kong libero e aperto da ogni tipo di restrizione, consentendo all'ex protettorato britannico di «prosperare in base all'affermazione del principio One country, Two systems», che vuole salvaguardare l'indipendenza e la democrazia della regione.

I candidati anti-governativi in corsa alle elezioni distrettuali di Hong Kong hanno conquistato quasi il 90% dei seggi, 396 sui 452 in palio, assestando un duro colpo alla governatrice Carrie Lam e al governo centrale di Pechino. Mentre è in ballo ancora l'assegnazione di due seggi, riportano i media locali, il fronte pro-establishment ha perso più di 240 seggi rispetto alla tornata elettorale del 2015.La Cina ha rinnovato il suo pieno sostegno alla leader di Hong Kong Carrie Lam, all'indomani della disfatta del fronte pro-Pechino alle elezioni distrettuali, maturata nonostante quasi sei mesi di proteste, particolarmente violente nelle ultime settimane. «Il governo centrale della Cina supporta con determinazione la leadership della governatrice Carrie Lam sulla regione amministrativa speciale di Hong Kong», ha affermato portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, nella conferenza stampa quotidiana.