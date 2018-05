Harvey Weinstein accusato di stupro: «Pronto a costituirsi dalla polizia»

di Enrico Chillè

Cannes, Asia Argento dal palco accusa Weinstein e il Festival: «Stuprata qui quando avevo 22 anni»

, il produttore di Hollywood accusato da varie dipendenti della sua compagnia, attrici comprese, di molestie sessuali, potrebbe ricevere a breve un'formale die consegnarsi alla polizia diLa, infatti, avrebbe pronta un'incriminazione a carico di Weinstein con l'accusa di aver violentato una donna e di averne costretta un'altra a praticargli del sesso orale. Lo rende noto la Cnn , che cita una fonte vicina alle indagini. Sempre secondo la Cnn, Weinstein potrebbe costituirsi alla polizia.Dopo le tante denunce di vari attrici di livello internazionale, tra cui, ci sono indagini a carico di Weinstein anche a Los Angeles e a Londra, ma non sono state ancora formulate delle accuse ufficiali., legale di Weinstein a New York, non ha voluto confermare né smentire l'ipotesi che il produttore possa consegnarsi alla polizia: «L'unica cosa che posso dire è che il mio assistito, in questo momento, è molto solo e arrabbiato».