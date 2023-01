Harry: «Io testimone al matrimonio di William e Kate? Tutta una farsa. Era ubriaco, non voleva facessi il discorso»

Altre rivelazioni scottanti arrivano dal libro di Harry "Spare (ndr ruota di scorta) - Il minore". Dopo aver saputo che William lo picchiò provocandogli ferite alla schiena dopo una disccuione avvenuta per Meghan Markle, ora arrivano altre dichiarazioni scottanti. Pare che Harry sia stato un testimone "truffa" al matrimonio del fratello. Questo è solo l'ennesimo capitolo della guerra a colpi di scoop fra i due fratelli.

Harry e quella farsa al matrimonio di William

Nel 2011, Harry fu “scelto” da William per essere il suo testimone al matrimonio con Kate Middleton, ma «Willy non voleva che facessi un discorso da testimone», secondo il libro di memorie bomba. In una rivelazione straordinariamente personale, Harry afferma di essere stato costretto a recitare il ruolo di testimone per evitare l'imbarazzo a corte. A fare il discorso alle nozze del principe del Galles furono in realtà due amici. Il loro rapporto conflittuale risale infatti a molto tempo prima e per questo da quanto pare che William non voleva il fratello come testimone, ma i protocolli reali molto stringenti non glielo avrebbero probabilmente permesso, così il principe ha pensato bene (sempre secondo quanto racconda Harry) di utilizzare un escamotage.

L'ultima rivelazione

Il duca è sempre stato considerato il testimone di William alle nozze, quel giorno viaggiò persino con suo padre e futuro re all'abbazia di Westminster in una Bentley. Ma nell'ultima di una serie di "bombe della verità" lanciate contro la Royal Family, Harry dichiara che la storia del testimone era tutta una farsa di facciata e in realtà gli amici di suo fratello, James Meade e Thomas Van Straubenzee, hanno tenuto il tradizionale discorso al ricevimento.

In altre affermazioni, Harry racconta di come William era «brillo per il rum» poche ore prima del suo matrimonio con Kate. Harry ricorda di avergli detto: «Puzzi di alcol», prima di offrirgli mentine mentre abbassava i finestrini dell'auto, descrivendo l'odore troppo forte del fratello «ubriaco».

Le sue osservazioni sono le ultime nella sua guerra di parole profondamente personale con William. La scora volta Harry raccontò di una discussione molto violenta avvenuta nel 2019 a Nottingham Cottage - dove Harry viveva allora, nel parco di Kensington Palace e noto come "Nott Cott".

Ma Harry vuole la pace

Prima le accuse di insuti razzisti più o meno velati a Meghan raccontati in diretta tv da Oprah Winfrey, poi il contratto con Netflix e l'uscita del primo documentario, una video confessione sulla vita a Buckingham Palace. Ora il libro. Quale sarà la prossima mossa? Harry ha parlato apertamente di volersi riconciliare con suo padre e suo fratello, nonostante le sue straordinarie affermazioni. A ITV Harry ha detto: «Voglio la riconciliazione ma, prima, ci deve essere un po' di responsabilità».