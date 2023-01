Nuove ombre sulla casa reale britannica. In due interviste televisive, programmate per uscire oggi, prima del suo libro “Spare” il principe Harry lancia nuove accuse alla famiglia. Nelle conversazioni con Tom Bradby per l'emittente britannica ITV, e con Anderson Cooper su "60 Minutes" della CBS, Harry, a giudicare dai trailer già diffusi, dovrebbe fare nuove pesanti dichiarazioni. Prima accusa, le falsità diffuse dalla famiglia su lui e sua moglie Meghan. Nell’intervista con Cooper, in onda stasera, dice di aver deciso di parlare pubblicamente dell’accaduto, perché «ogni volta che ho provato a farlo in privato, ci sono state fughe di notizie e storie ideate contro di me e mia moglie».

In dialogo con Bradby, in onda in prima serata, afferma anche di non essere pronto a impegnarsi a partecipare all’incoronazione di suo padre, re Carlo III, che si terrà a maggio. «Ci sono molte cose che possono accadere da qui ad allora. Ma si sa, la porta è sempre aperta. La palla è nel loro campo. Spero davvero che siano disposti a sedersi e parlarne».

La riflessione interessa anche, in generale, la monarchia britannica. Harry ci crede ancora, ma non sa quale ruolo potrà avere in futuro. Le interviste sono state programmate dopo che alcuni dettagli dell’attesissimo libro di memorie sono stati resi noti, quando è stato erroneamente messo in vendita in Spagna. Alcuni estratti sono stati tradotti da NBC News.

Nel volume, Harry accusa il fratello di averlo aggredito fisicamente durante una discussione sul suo matrimonio con Meghan. Parla anche del suo uso di droghe e rivela che furono William e Catherine, principessa del Galles, a incoraggiarlo a vestirsi da nazista a una festa in costume del 2005, avvenimento poi aspramente criticato.

Nelle pagine, anche la dichiarazione di aver ucciso 25 “combattenti nemici” in Afghanistan quando era nell’esercito britannico. Kensington Palace, che rappresenta William, e Buckingham Palace, che rappresenta Carlo, hanno rifiutato di commentare le accuse fatte nel libro o nei trailer.

Il libro si aggiunge, dunque, alle molte rivelazioni già fatte da Harry e Meghan nella serie Netxflix, il mese scorso. Intervistati da Oprah Winfrey hanno anche accusato la famiglia di razzismo, spiegando così la decisione di separarsi dai Reali. William ha sempre respinto pubblicamente le accuse. Le dichiarazioni sono state ritenute “preoccupanti”, all’epoca, e si disse che alcune questioni sarebbero state affrontate privatamente. Harry però pare aver deciso diversamente.