Harry, cosa ha fatto dopo l'incoronazione di Re Carlo? Quella mezz'ora a Buckhingam Palace senza vedere padre e fratello

Che cosa ha fatto Harry subito dopo l'incoronazione di Re Carlo? La sua è stata una visita lampo di 24 ore, sappiamo che il duca di Sussex è uscito dall'abbazia di Westminster alle 13.15 ma fonti rivelano che Harry sarebbe rimasto dentro Buckingham Palace per 30 minuti. Un pit-stop che, secondo il Telegraph, sarebbe stato per "motivi logistici" per prendersi un momento fuori dagli occhi del pubblico. Il duca di Sussex è entrato e uscito da Buckingham Palace dopo l'incoronazione senza vedere membri anziani della famiglia reale durante la sua visita in Gran Bretagna. Il rapporto afferma che il principe Harry ha trascorso meno di mezz'ora al Palazzo dopo il servizio dell'Abbazia di Westminster, prima di recarsi all'aeroporto di Heathrow per tornare negli Stati Uniti sabato. Le foto scattate sabato mostrano che il principe ha lasciato l'abbazia di Westminster alle 13:15 ed è entrato in una BMW nera.

Nessun incontro con Carlo e William

Fonti hanno detto al Telegraph che la mancanza di contatti del principe Harry era "pratica" e che era ansioso di tornare da sua moglie e dai suoi figli negli Stati Uniti mentre il resto della famiglia era impegnata con la processione dell'incoronazione. È la prima volta che il principe Harry è stato a palazzo dal funerale della regina lo scorso settembre. Era in Gran Bretagna all'inizio di quest'anno per assistere a cause giudiziarie, ma non ha visto il re Carlo III o il principe William. Era seduto in terza fila per l'incoronazione di suo padre e di Camilla nell'abbazia di Westminster, due file dietro suo fratello, il principe William. Resta inteso che il principe Harry indossava quello che gli era stato chiesto di indossare, che era un abito da mattina scuro e cravatta, le sue medaglie dell'Afghanistan e del Giubileo appuntate sulla giacca e una stella e una decorazione del collo dell'Ordine Vittoriano Reale.

Il brindisi di Carlo ad Archie



Durante il pranzo della famiglia reale, re Carlo III ha brindato ai suoi tre nipoti, il principe George – che ha anche ricoperto il ruolo di paggio d'onore – la principessa Charlotte e il principe Louis, che sono stati tra i protagonisti dello spettacolo e hanno svolto le loro apparizioni pubbliche con disinvoltura . Ma ci ha tenuto a brindare anche a "quelli che non c'erano" e ha augurato all'altro nipote Archie un felice compleanno "ovunque fosse". "Apparentemente è stato un momento molto dolce", ha detto una fonte a MailOnline. Buckingham Palace ha rifiutato di commentare le notizie sulla visita del Duca.

Meghan a Los Angeles

Meghan è rimasta a Los Angeles e non si è fatta vedere. A differenza di quanto è avvenuto in passato, la coppia non ha diffuso una foto del figlio in occasione della ricorrenza. Si parla di una torta al limone preparata per il bambino e di una piccola festa a casa, a Montecito, con la nonna Doria e qualche amico dei genitori.