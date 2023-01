Spare, «Harry non sarà il benvenuto all'incoronazione di re Carlo»: la "vendetta" della famiglia reale

C'era da aspettarselo. Il principe Harry non sarà il benvenuto all'incoronazione di suo padre a maggio alla luce della raffica di critiche mosse contro la sua famiglia nel suo nuovo libro, Spare (il minore), già diventato un best seller. I membri della famiglia reale si rifiutano di trascorrere del tempo con lui all'evento storico. Lo riferisce The Sun. Tuttavia, non è ancora chiaro se re Carlo inviterà il figlio minore all'incoronazione o se il principe Harry accetterà. Ma di sicuro non sarà ben accetto. Nell'intervista a Tom Bradby, il duca di Sussex ha lanciato una offensiva contro la famiglia reale per promuovere il suo libro di memorie, Spare. Ma non ha risposto se parteciperà all'incoronazione di suo padre. «Possono succedere molte cose tra adesso e allora», ha detto quando gli è stato chiesto se andrà a vedere suo padre che sarà incoronato a maggio. Una fonte ha affermato questa settimana che: «La famiglia si aspetta che Harry e Meghan trovino un motivo per non essere presenti».

Il silenzio della famiglia reale



Secondo quanto riferito, la sua famiglia è stata colta alla sprovvista e ferita dalla quantità di dettagli sulle loro vite che ha divulgato al pubblico. Una fonte ha detto a The Sun: «Ci sono state discussioni tra la famiglia, inclusi Edoardo e Anna. «Non vogliono che le conversazioni private all'Incoronazione finiscano nell'edizione tascabile di Spare». L'incoronazione - a sole 16 settimane di distanza - sarà un affare più piccolo che mai, il che riflette le ambizioni di re Carlo per una monarchia ridotta. Il palazzo deve ancora pubblicare i piani per la cerimonia e la lista degli invitati non è stata ancora concordata. Gli organizzatori hanno affermato che l'evento "rifletterà il ruolo del monarca oggi" e "guarderà al futuro, pur essendo radicato in tradizioni e fasti di lunga data". All'inizio di questa settimana, è stato riferito che Sua Maestà si era rassegnato al fatto che Harry non avrebbe partecipato alla celebrazione del 6 maggio. Sarebbe molto "difficile per loro [i Sussex]" partecipare, ha affermato una fonte reale vicina alla famiglia, dopo "quanto è stato detto". La fonte ha spiegato che la famiglia si aspetta che i Sussex forniscano educatamente un motivo per non partecipare, anche se dovessero essere invitati.

Il dolore di Carlo



«La famiglia si aspetta che Harry e Meghan trovino un motivo per non essere lì», ha detto la fonte a The Independent. Le conseguenze della pubblicazione delle tanto attese memorie del principe Harry continuano nonostante il duca di Sussex abbia ripetutamente affermato che vorrebbe una relazione con la sua famiglia. Re Carlo ha mantenuto un dignitoso silenzio per tutta la durata del tour di pubbliche relazioni di Harry, ma ieri è apparso impassibile mentre si metteva al volante della sua auto vicino a Birkhall, nell'Aberdeenshire. Ha segnato la prima volta che è stato visto in pubblico da quando suo figlio più giovane è apparso nei talk show statunitensi bevendo colpi di tequila e deridendo i protocolli reali per promuovere la sua controversa autobiografia. Harry ha detto a The Late Show che lui e Meghan sono stati "costretti" a fuggire dal "nostro paese natale" della Gran Bretagna per la "bellissima California" a causa di "abusi e molestie". Ha poi detto: "Abbiamo creato una vita fantastica qui in California, che tra l'altro è bellissima, e l'America è un posto fantastico in cui vivere". Secondo quanto riferito, lui e Camilla sono arrivati ​​nella loro "casa coniugale" in Scozia la scorsa settimana per una "meritata" pausa. Birkhall è il luogo in cui Carlo e Camilla si fidanzarono e dove andarono in luna di miele nel 2005. Il re ha precedentemente rivelato di trovare la proprietà "calmante e pacifica".

L'ironia di Harry



Secondo quanto riferito, molti reali di alto rango non hanno "nessuna fiducia" in Harry sulla scia del suo libro di memorie, dei round televisivi e del recente documentario Netflix. Parlando con il conduttore di News at Ten di ITV Tom Bradby, Harry ha detto che sarebbe stato aperto alla riconciliazione e sarebbe persino tornato a un ruolo reale parziale, a condizione che potesse avere conversazioni "franche" con la sua famiglia che sarebbero rimaste private. «Non so se guarderanno questa [intervista] o no, ma quello che hanno da dirmi e quello che ho da dire a loro sarà in privato, e spero che possa rimanere così», ha detto, sottolineando che non vuole che 'le discussioni franche trapelino'. I commenti sono stati etichettati come ironici visti tutti i momenti privati ​​che Harry ha condiviso nel suo libro di memorie. Una fonte reale ha detto a The Mirror: «L'ironia è sotto gli occhi di tutti, a parte lo stesso Harry a quanto pare. C'era pochissima (fiducia) prima di queste ultime scene, ma non c'è più alcuna fiducia che Harry venga portato all'ovile».

Resta inteso che è improbabile che la famiglia reale commenti pubblicamente le accuse mosse contro di loro. Ma anche discutere le questioni in privato potrebbe essere fuori discussione per i reali di alto rango, che temono che qualsiasi conversazione tenuta con Harry possa essere usata contro di loro in futuro.