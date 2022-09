Harry e Meghan con William e Kate al castello di Windsor per il tributo alla Regina Elisabetta: la riunione grazie all'invito del principe del Galles

Riuniti nel dolore, a sorpresa. Harry e Meghan insieme a William e Kate hanno omaggiato la Regina Elisabetta recandosi al castello di Windsor. Le immagini vengono trasmesse dal canale ufficiale della Royal Family. Un segnale forte di un possibile riavvicinamento tra i due fratelli all'indomani della scomparsa della nonna. Dopo le parole pronunciate da Carlo III in occasione del primo discorso da Re, con una prima apertura nei confronti di Harry e Meghan parlando di «forte affetto» augurando che siano felici (ma) oltreoceano.

L'invito di Harry: il retroscena

Una fonte di Kensington Palace - si legge sul DailyMail - ha affermato come l'idea della reunion sia stata di Harry, neo principe del Galles, che ha invitatato i Sussex a unirsi a loro oggi. L'apparizione delle due coppie a sorpresa di stasera è la prima dal Commonwealth Day del 9 marzo 2020.

L'omaggio alla Regina

I due figli di Carlo e di Diana si sono quindi riuniti per passare in rassegna insieme, con le rispettive consorti Catherine e Meghan al fianco, i mazzi di fiori lasciati dinanzi all'ingresso del palazzo reale in memoria e in onore della loro nonna.

Il lungo applauso

La folla presente ha seguito in silenzio le due coppie che guardavano i fiori e leggevano i messaggi, quindi è esplosa in un applauso quando i quattro si sono avvicinati per salutare e ringraziare i presenti.