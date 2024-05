La residenza americana da 14 milioni di euro di Harry e Meghan Markle è a rischio: i Sussex potrebbero perderla se il ricorso per rendere pubblica la loro domanda di visto per gli Stati Uniti venisse accolto. In questo caso, il figlio minore di re Carlo potrebbe affrontare gravi conseguenze, tra cui l'obbligo di lasciare gli Stati Uniti e, di conseguenza, anche la villa milionaria di Montecito, dove vive con sua moglie Meghan Markle e i figli, il principe Archie e la principessa Lilibet.

Il caso della cittadinanza

La Heritage Foundation ha intrapreso un'azione legale contro il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale americano per ottenere l'accesso ai documenti relativi ai visti di Harry, e un giudice statunitense sta esaminando il caso. Nella sua autobiografia 'Spare' - ricorda il Mirror - Harry ha ammesso di aver assunto droghe da giovane, il che ha portato il think tank statunitense a chiedere di chiarire quale sia la verità sul visto del principe, in modo che il contribuente americano possa capire se avesse dichiarato il suo uso di droga. Ciò ha portato anche a ulteriori domande sul motivo per cui gli è stato permesso di venire e risiedere negli Stati Uniti poiché l'uso di droghe è proibito. Nel suo bestseller, Harry ha rivelato di essersi dilettato con marijuana, funghi magici, ayahuasca e cocaina per cercare di affrontare la morte di sua madre, la principessa Diana. L'ipotesi della Heritage Foundation e che gli potrebbe essere negata la cittadinanza americana se mai ne facesse richiesta in futuro, poiché la varietà di droghe che ha ammesso di aver assunto sono vietati o sotto stretto controllo.

La villa

La villa ha fatto da sfondo, tra le altre cose, alla celebre docuserie che li ha visti come protagonisti. È in questa lussuosa dimora che vivono dal 2020, dopo essersela assicurata per 14 milioni di dollari. Il palazzo di cui il duca e la duchessa di Sussex sono diventati proprietari nel 2020, è stato costruito nel 2006. Oltre alla bellezza dell’immobile probabilmente gli allora novelli sposi mano stati attirati dalla tranquillità del posto. La villa di Montecito, è situata a Santa Barbara in una zona rinomata per le sue tenute e per i vicini illustri. Le colline che assicurano la massima privacy, ospitano anche altre celeb del calibro di Oprah Winfrey, Tom Cruise ed Ellen DeGeneres. La villa di Harry e Meghan si trova su una strada privata a cui si accede dopo aver percorso un lungo vialetto.

Sauna, palestra e cinema

Quello che può essere definito a tutti gli effetti un mega palazzo di circa 1300 mq ha una vista spettacolare sul mare e sulle montagne che circondano la zona. Per ammirarle basta affacciarsi dalle numerose finestre ad arco o recarsi sulle diverse terrazze. La villa vanta sei camere da letto e dieci bagni e da quando si sono trasferiti i Sussex hanno deciso di personalizzarla con tocchi dettagli di gusto come un pianoforte a coda, candele e lampadari. Oltre al living e alla cucina, la casa comprende un centro benessere con saune, una palestra, una sala giochi, un cinema, una biblioteca, un ufficio, una cantina e un garage che ha a disposizione lo spazio sufficiente per ospitare cinque auto.