Harry «traditore della razza, va ucciso». In carcere i due neonazi che esaltavano Breivik

Si tratta di Michal Szewczuk, 19enne di Leeds, e di Dunn-Koczorowski, 18enne di Londra, entrambi di famiglie di origini polacche. I due si erano già dichiarati colpevoli

quattro anni e a 18 mesi di carcere. Oltre che messaggi di odio, i due giovani nazisti avevano anche diffuso online istruzioni su come fabbricare ordigni. Nel suo blog, Szewczuk inneggiava anche allo



Diversi i messaggi che inneggiavano a Hitler. Il loro processo era stato avviato oltre un anno fa su denuncia della Bbc, che aveva pubblicamente denunciato la loro attività in un programma investigativo. I due facevano parte di un gruppo di attivisti neonazisti e suprematisti bianchi denominato Sonnenkrieg Division. Durante l'udienza, la pm Naomi Parsons, ha dichiarato «Questa non è un'organizzazione di blogger. È incitazione all'azione». Si tratta di Michal Szewczuk, 19enne di Leeds, e di Dunn-Koczorowski, 18enne di Londra, entrambi di famiglie di origini polacche. I due si erano già dichiarati colpevoli lo scorso aprile. La sentenza emessa oggi li condanna rispettivamente a quattro anni e a 18 mesi di carcere. Oltre che messaggi di odio, i due giovani nazisti avevano anche diffuso online istruzioni su come fabbricare ordigni. Nel suo blog, Szewczuk inneggiava anche allo stupro.

