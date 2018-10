Saltano la scuola per vedere Harry e Meghan, il principe prima dà il cinque: poi li richiama all'ordine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il principehanno visitato la città di Chichester, nel sud dell'Inghilterra, e si sono resi protagonisti di una simpatica scena con alcuni giovani studenti. Tredici bambini della Westbourne House School hanno attirato l'attenzione dei due reali, regalando loro una guida del Sussex fatta in classe. Uno dei giovanissimi ha confessato ad Harry di aver saltato la scuola per essere lì e il principe ha risposto dandogli un cinque.Tuttavia la coppia reale, conscia del proprio ruolo istituzionale, ha richiamato i ragazzini all'ordine ricordando loro che «L'istruzione è importante». Nonostante non fosse una gita organizzata, gli studenti erano comunque accompagnati dalla maestra, per consegnare di persona a Harry e Meghan la loro guida del Sussex, la contea che dà il nome al loro titolo nobiliare.