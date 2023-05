Re Carlo incoronazione, Harry relegato in terza fila tra i cugini, è arrivato in Gran Bretagna con un volo commerciale e resterà solo 24 ore

Relegato in terza fila, escluso persino dalle foto ufficiali, privato della sua divisa miltare: Harry, durante l'incoronazione di Re Carlo più che un "figlio di scorta" potrebbe apparire come un figlio ripudiato. E' sbarcato nel Regno Unito per l'incoronazione del padre come un invitato qualsiasi. Il duca di Sussex è atterrato su un volo commerciale dell'American Airlines ieri mattina tra passeggeri sbalorditi. Lo rivela il MailOnline. Harry è arrivato da Los Angeles con il volo American Airlines AA136, che è atterrato venerdì alle 11:23 a Londra Heathrow. Il duca di Sussex è sbarcato nel Regno Unito per la sua visita di 24 ore per l'incoronazione di re Carlo III, lasciando a casa sua moglie, Meghan Markle e due figli.

Dove siederà

Harry, a quanto pare, sarà relegato in terza fila. L'ormai sempre più "figlio di scorta" siederà tra il marito della principessa Eugenie, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra, cugina della defunta regina Elisabetta. La prima fila è riservata ai familiari reali in attività e non sarà applicato il criterio della successione che avrebbe visto Harry vicino a William.

La notte a Frogmore Cottage

Si dice che Harry tornerà in California subito dopo la fine della storica cerimonia questo pomeriggio, così da poter essere presente per il quarto compleanno del figlio Archie. Harry ha trascorso un'ultima notte al Frogmore Cottage venerdì dopo che suo padre aveva deciso di sfrattare lui e sua moglie americana pochi giorni dopo l'uscita del suo libro di memorie Spare. Mentre il duca di Sussex vedrà suo padre re Carlo III incoronato nell'abbazia di Westminster, non avrà alcun ruolo formale nel servizio e potrebbe persino essere seduto diverse file indietro rispetto a suo fratello William e altri reali che lavorano.

L'umiliazione uniforme



Harry potrebbe anche affrontare quella che in molti hanno definito "un'umiliazione uniforme" poiché potrebbe non essere autorizzato a indossare i suoi abiti militari. Per quanto riguarda la breve visita di Harry, una fonte ha detto a The Sun: "Harry entrerà e uscirà dal Regno Unito tra 24 ore. Farà solo il servizio di incoronazione e poi se ne andrà.' Alla domanda in un'intervista a gennaio se avrebbe partecipato all'incoronazione se invitato, Harry ha detto "la porta è sempre aperta".

Harry e Andrea, le "pecore nere"

Harry, figlio minore di re Carlo III, i cui dissidi con la famiglia reale sono noti da tempo, e Andrea, fratello del re già privato di impegni pubblici, non avranno alcun ruolo ufficiale all'incoronazione, ha confermato ieri il palazzo. Il duca di Sussex e il duca di York non sono più membri attivi della famiglia reale, il primo da quando si è trasferito negli Stati Uniti con la moglie Meghan nel 2020, il secondo da quando � caduto in disgrazia dopo uno scandalo sessuale. Harry e Andrea non cammineranno dietro la coppia reale nel corteo che li riaccompagnerà a Buckingham Palace dopo la cerimonia. Difficile anche che si presentino al balcone per il tradizionale saluto dei membri della famiglia reale.

Escluso dalle foto ufficiali

Fonti hanno detto al Mail che "non ci sono piani" per lui di unirsi alla famiglia reale a Buckingham Palace, prendere parte al pranzo privato della famiglia o persino apparire in foto. E non prenderà parte alla processione di ritorno dall'abbazia di Westminster né si unirà alla sua famiglia sul balcone per la tradizionale apparizione pubblica e il flypast.