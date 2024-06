Hamas chiude alla tregua con Israele: «Un accordo soltanto con la fine della guerra»

Dal buio dei tunnel non arrivano voci. Yahia Sinwar e Mohamed Deif, mente e braccio dei massacri del 7 ottobre, non commentano la proposta di accordo presentata venerdì dal presidente americano Biden. Al loro posto parla il capo politico dell’organizzazione terroristica che adesso vive comodamente in Qatar, Ismail Haniyeh. Già a caldo aveva detto di valutare con favore l’iniziativa della tregua e ieri su Telegram ha precisato: Hamas tratterà «seriamente e positivamente» qualsiasi cessate il fuoco che si basi su una «fine totale della guerra», «il ritiro dell’esercito» israeliano dalla Striscia e uno scambio ostaggi-detenuti palestinesi.

LE PIEGHE DELL’ACCORDO

Tutto quello che volutamente non era stato precisato per non affondare la trattativa prima ancora dell’avvio della difficile navigazione, rischia di trasformare la proposta illustrata dal presidente americano in una commedia degli equivoci. Il “non detto” avrebbe rimandato la soluzione di punti controversi alla negoziazione tra le parti di cui la road map fissa il perimetro. Ma fin dal primo momento Netanyahu ha messo in chiaro che l’obiettivo di Israele resta «la distruzione di Hamas» e che quindi parlare di cessazione della guerra prima del raggiungimento del target è assolutamente impensabile. Per questa ragione la cosiddetta “clausola 14”, quella sulla transizione dal “cessate il fuoco provvisorio” (prevista nella fase uno) al “cessate il fuoco permanente”, (fase due) sarebbe stata sufficientemente vaga con il risultato di essere interpretata da ciascuna delle parti in modo difforme e più conveniente alla propria causa. Altro punto controverso è quello che prevede che se i negoziati per approdare alla fase due non arrivassero ad a un accordo, il «cessate il fuoco temporaneo» proseguirebbe oltre le sei settimane della prima tornata della road map. E questo ha fatto insorgere parecchi dubbi da parte israeliana che teme che Hamas possa deliberatamente allungare i tempi per disporre di un cessate il fuoco più lungo. E poi altri punti controversi riguardano i numeri e le scelte dei detenuti palestinesi da scambiare con gli ostaggi israeliani. Le rigidità di entrambe le parti sui punti in questione, già durante la precedente tornata negoziale abortita un mese fa, non inducono all’ottimismo.

Gaza, la svolta di Netanyahu: sì al cessate il fuoco. Ma la tregua è fragile

LE PRESSIONI SU TEL AVIV

I capi di Hamas, con i loro silenzi e i loro dinieghi, ritengono di mettere Netanyahu all’angolo, stretto fra le pressioni dei familiari degli ostaggi, di larga parte della società israeliana e dell’opinione pubblica mondiale. Lo stesso consigliere per la Sicurezza americana Jake Sullivan, non esclude la possibilità che il gruppo terroristico - che definisce «feroce e brutale» - possa decidere che sia meglio «lasciare che la guerra, la sofferenza e la violenza continuino». Hamas potrebbe però avere il fiato corto soprattutto dopo la chiusura del “corridoio Filadelfia” e dei tunnel attraverso cui si approvvigionava di armi. E non facendosi carico, finora, della tragedia umanitaria della popolazione civile, potrebbe pensare di insistere nella sua consolidata strategia, convinta di avere il coltello dalla parte del manico (gli ostaggi) e di poter contare sull’aiuto dell’Asse della resistenza, che sta intensificando l’offensiva al Nord.

L’ESCALATION

La regia iraniana ha infatti portato Hezbollah, suo braccio operativo più temibile, ad infiammare l’altro fronte di guerra. Nell’area la situazione è ormai al limite del precipizio. Ieri 11 feriti per due droni non intercettati nel villaggio druso di Hurfeish, nell’alta Galilea. Nel frattempo a Beirut venivano sparati colpi di pistola contro l’ambasciata americana: l’assalitore è stato fermato e arrestato. Il premier Netanyahu in visita ad una base militare a Kyriat Shmona, ha minacciato di ripristinare la sicurezza «in un modo o in un altro» e ha poi aggiunto ripetendo le parole del capo di Stato maggiore Halevi: «Siamo preparati per un’azione molto estesa al Nord» per riportare nelle loro case gli oltre sessantamila sfollati dei villaggi israeliani al confine. Per raggiungere questi obiettivi il governo ha deciso di aumentare di 50mila unità il contingente della riserva, portando il numero di soldati da richiamare in servizio da 300mila a 350mila. E sempre in tema di sicurezza è stata costituita una nuova unità di élite per la difesa delle comunità di confine con Gaza. Tensioni anche a Gerusalemme, dove la marcia delle bandiere per ricordare la conquista della parte est nel 1967, è sfilata tra le provocazioni del ministro Ben Gvir lungo la vie della città vecchia presidiata da centinaia di agenti: «Sospendiamo il sostegno al governo se non vediamo la bozza di accordo». Diciotto gli arresti.