Unantisemita realizzato il primo ottobre annunciava la. L'autore sembrerebbe proprio l'attentatore di. Il documento Pdf di dieci pagine emerso su Internet mostra e descrive le foto di armi e munizioni utilizzate nell'attacco, come scritto su Twitter da Rita Katz di Site. Nel documento si indica come obiettivo quello di uccidere il maggior numero possibile di «non-bianchi», preferibilmente ebrei.Tra gli obiettivi che sono indicati nel documento, quello di rafforzare il morale degli altri bianchi oppressi. La scelta della sinagoga di Halle dipende dalla relativa vicinanza alla sua abitazione - 45 minuti - e il giorno dalla festività ebraica dello Yom Kippur che avrebbe riunito molti fedeli nella sinagoga. L'assalto è stato filmato e trasmesso in diretta per 35 minuti sulla piattaforma Twitch.