Albero di Natale con sorpresa: tra le decorazioni spunta un vero gufo (e non se ne va più)

Quasi tutti i bambini sognano un albero di natale che abbia qualcosa di “speciale”, che siano le palline, gli ornamenti o il puntale. Per una famiglia di Atlanta, Stati Uniti, questo sarà un natale difficile da dimenticare, visto che il loro albero di natale aveva una decorazione molto particolare: un gufo. Non un gufo ornamentale, ma un vero e proprio gufo che aveva trovato riparo proprio sull’albero, al caldo dell’abitazione.

Kate Newman è rimasta letteralmente choccata quando sua figlia di dieci anni le ha detto di essere stata spaventata da uno degli addobbi dell’albero di natale, ed è poi corsa in salone per controllare. E’ rimasta letteralmente senza parole quando ha scoperto che l’addobbo incriminato era in realtà un gufo che riposava beatamente poggiato sui rami dell’albero. Ha poi rivelato alla CNN: «Mia figlia è arrivata in sala da pranzo abbastanza sconvolta dicendomi: “Mamma, una decorazione mi ha spaventato”».

Kate è anche una amante dei gufi, al punto di aver anche comprato alcuni ornamenti per l’albero proprio con le sembianze di gufo. All’inizio ha scambiato l’ospite piumato proprio per uno di quelli, fin quando non si è mosso girando la testa per fissarla. La famiglia di Kate sospetta che il gufo vivesse già sull’albero, prima che lo acquistassero.

I Newman hanno poi lasciato le porte e le finestre della loro abitazione aperte nel tentativo di far tornare il gufo in libertà. Ma non si è mosso, rendendo necessario l’intervento di un esperto in fauna selvatica che è riuscito a far scendere il gufo dall’albero aiutato da dei bocconcini di pollo.

