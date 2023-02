Guerra in Ucraina, gli Usa ai cittadini americani: «Via immediatamente dalla Russia. Conseguenze imprevedibili»

Giorno 355 di guerra in Ucraina. Mentre sul fronte russo l'intelligence britannica spiega che nelle ultime due settimane «la Russia ha subito probabilmente il più alto tasso di perdite tra le sue forze dall'inizio dell'invasione», l'esercito tedesco inizierà la prossima settimana l'addestramento dei soldati ucraini all'uso dei tank Leopard 2. I report ucraini parlano di 824 vittime al giorno. Sul campo di battaglia si continua a combattere.

Gli Usa ai cittadini americani: «Via dalla Russia immediatamente»

E ora l'ambasciata di Washington a Mosca ha chiesto ai cittadini americani che si trovano in Russia di lasciare immediatamente il Paese e agli altri di evitare di recarvisi. È quanto si legge in una nota diffusa sul sito dell'ambasciata americana in Russia, che dice di «non recarsi in Russia a causa delle conseguenze imprevedibili dell'invasione russa dell'Ucraina. I cittadini statunitensi che vivono o si trovano in Russia devono lasciare immediatamente il Paese».