Ucraina, in attesa dell'offensiva di primavera della Russia la Svezia mobilita i propri riservisti, teme una estensione del conflitto

Il conflitto in Ucraina e l'imminente, temuta, controffensiva di primavera della Russia ha portato la Svezia ad intensificare la mobilitazione militare sul proprio territorio. Il timore di un eventuale sconfinamento sul suolo svedese ha portato il governo di Stoccolma a correre ai ripari per proteggere i propri confini. In queste settimane i soldati di carriera e riservisti, dipendenti pubblici, autisti di autobus o assistenti di asilo nido hanno ricevuto un "incarico di guerra". Se la Svezia dovesse essere attaccata tutti sanno cosa è loro dovere fare. La maggior parte di chi ha ricevuto la chiamata, come i dipendenti della televisione pubblica e della radio, a loro notificata nell'ottobre 2022, dovrà continuare a svolgere il proprio lavoro, considerato fondamentale per il funzionamento della società. Altri, invece, sono stati selezionati per le rispettive competenze specifiche. Secondo Le Monde che ha dedicato a questo aspetto una lunga inchiesta ha fatto affiorare che al 31 dicembre 2022 erano 404.218 i riservisti, il 16% in più rispetto a giugno. «Abbiamo voluto credere nella pace eterna ma non è così» ha spiegato Marinette Nyh Radebo, responsabile delle comunicazioni dell'agenzia di reclutamento delle forze armate svedesi.

La mobilitazione è appena iniziata. L'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio 2022 «ha dato una dimensione completamente nuova», afferma Marcus Björklund, responsabile della pianificazione presso il consiglio della contea di Skåne, nella Svezia meridionale. La prova: per la prima volta dal 1947, il Regno ha di nuovo un ministro della Protezione civile, accanto al ministro delle Forze armate.

Secondo le forze armate ucraine la tanto attesa offensiva di primavera della Russia arriverà senza preavviso, da più direzioni e probabilmente usando tattiche diverse da quelle finora impiegate, compreso un ruolo maggiore della sua forza aerea, hanno comunicato i militari ucraini. Al momento non c'è segno che la Russia abbia dispiegato ancora tutte le attrezzature necessarie per un assalto concertato in tutta l'Ucraina.