Guerra Ucraina, bombardamenti russi su Kiev: tre morti (tra cui due bambini) e 14 feriti

Guerra Ucraina oggi 1 giugno. Bombardamenti russi anche questa notte: a Kiev tre i morti tra cui due bimbi e 14 i feriti; allarme antiaereo in 10 regioni.

Oggi in Moldavia riunione della Comunità politica europea, con Giorgia Meloni. Tra i temi sul tavolo la solidarietà all'Ucraina e il possibile allargamento dell'Unione europea.

Oggi il segretario di Stato Antony Blinken parteciperà all'incontro informale dei ministri degli Esteri della Nato in Norvegia, mentre domani a Helsinki terrà un discorso sulla Russia. La Casa Bianca ha annunciato un nuovo pacchetto da 300 milioni di aiuti militari all’Ucraina, tra cui sistemi di difesa aerea e munizioni.

In Germania riunione dei ministri degli Esteri dei paesi baltici. Incontro oggi in Sudafrica tra i ministri degli Esteri dei Brics in vista del vertice di agosto: ci sarà anche Lavrov. Vladimir Putin ha annunciato che firmerà accordi bilaterali di cooperazione con l'Eritrea.

Guerra Ucraina, legione di combattenti per attaccare in Russia. Nasce l’esercito partigiano: «In mille colpiremo Mosca»