Guerra Ucraina, la controffensiva di Kiev avanza a sud: «Liberati 8 villaggi in due settimane». Esplosioni a Odessa, difesa aerea in azione

Il New York Times non ha dubbi: una sua indagine dimostrerebbe la responsabilità di Mosca nel'esplosione della diga di Kakhovka che avrebbe causato oltre 45 morti. Intanto nel giorno 480 dell'invasione russa in Ucraina, continua l'avanzata di Kiev verso sud e verso Melitopol.

Ad ammettere i passi in avanti di quella che sembra diventata il fulcro della controffensiva di Kiev, è il governatore filorusso della regione di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, che afferma che gli ucraini «sono riusciti a prendere sotto il controllo operativo la cittadina di Piatykhatky ma dopo aver ammassato centinaia di cadaveri dei loro militari».