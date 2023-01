Guerra Ucraina, entra in vigore la tregua annunciata da Putin. Cessate il fuoco fino alla mezzanotte di domani

Guerra Ucraina, le notizie del 6 gennaio. Putin ha chiesto un cessate il fuoco per il Natale ortodosso ma Zelensky ha respinto la richiesta al mittente: «Adesso i russi vogliono usare il Natale come copertura per fermare per un po' l'avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass e portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi più vicino alle nostre posizioni». Anche il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è convinto dell'ipocrisia dell'annuncio del capo del Cremlino: «C'è un aggressore: il Cremlino. E una vittima: il popolo ucraino. Il ritiro delle truppe russe è l'unica opzione seria per ripristinare la pace e la sicurezza. L'annuncio di un cessate il fuoco unilaterale è falso e ipocrita quanto le annessioni illegali e grottesche e i relativi referendum». Biden: «Putin sta cercando solo un po' di ossigeno».