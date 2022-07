Guerra in Ucraina, le ultime notizie. Sanzioni, Sberbank entra nella blacklist Ue. ​Attacco a Odessa, almeno 4 feriti

Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Mentre il conflitto continua a essere violento, con bombardamenti che hanno colpito nelle ultime ore di nuovo Odessa, il tema a livello economico continuano a essere le forniture di gas e l'export di grano. Ankara annuncia un accordo di massima per sbloccare le tonnellate di grano ferme nei porti ucraini mentre l'Ue si prepara a fronteggiare la crisi energetica. Da Bruxelles via libera a una nuova fornitura di armi a Kiev per 500 milioni di euro e l'ennesima stretta sulle sanzioni contro Mosca. Zelensky nelle ultime ore ha annunciato nuove purghe nel servizio di sicurezza. «Le armi recentemente fornite dall'Occidente all'esercito ucraino stanno facendo una differenza notevole nel favorire i successi militari e le perdite inflitte all'invasore russo», ha detto.

Sanzioni, Sberbank entra in blacklist

Nel nuovo pacchetto di sanzioni Ue, a quanto si apprende da più fonti europee, sono previste anche ulteriori misure restrittive contro Sberbank, la principale banca russa. In particolare l'istituto finanziario sarebbe tra le entità in ingresso nella blacklist europea e ciò implicherebbe il congelamento dei suoi asset e il divieto della stragrande maggioranza delle transazioni. Ungheria, Austria e Croazia - hanno tuttavia chiesto una "fase di adattamento" prima dell'ingresso di Sberbank (presente nei tre Stati) nella blacklist. Il nuovo pacchetto di sanzioni è stato sul tavolo, ieri, della riunione degli ambasciatori dei 27.

Zelensky, purghe al servizio di sicurezza

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina. «Un'altra notizia importante per quanto riguarda il servizio di sicurezza dell' Ucraina. È in corso un audit del personale del servizio. La questione del licenziamento di 28 funzionari è in fase di risoluzione», ha affermato nel suo consueto discorso serale. Secondo Zelensky, si tratta di funzionari di diversi livelli e le ragioni del loro licenziamento sarebbero ascrivibili a risultati lavorativi deludenti. Il presidente ucraino ha nominato Vasyl Maliuk nuovo capo ad interim dell'Sbu, i servizi segreti ucraini.

«Le forze armate dell' Ucraina hanno inflitto perdite significative agli occupanti, stiamo avanzando», ha aggiunto il presidente ucraino. «Passo dopo passo, stiamo avanzando, identificando e neutralizzando i collaboratori. La prospettiva è ovvia: la bandiera ucraina sarà in tutte le nostre città e villaggi», ha aggiunto. Secondo il capo dello Stato, finora l'esercito ucraino è riuscito a liberare 1.028 insediamenti dalle mani dei russi. «Altri 2.621 sono ancora sotto il controllo degli invasori», ha precisato.

Attacco a Odessa

I russi hanno lanciato un attacco missilistico nella zona di Odessa, in Ucraina, causando il ferimento di almeno 4 persone. Lo ha annunciato il vice capo dell'amministrazione militare del distretto, Oleksiy Matsulevych, stando a quanto riporta l'Ukrainska Pravda. Secondo la stessa fonte a seguito dell'attacco missilistico due case sono state completamente distrutte. Le forze armate ucraine hanno aiutato a evacuare 943 civili, inclusi 216 bambini, dai territori occupati a Kharkiv, regione nord-orientale dell' Ucraina. Secondo il governatore dell'oblast di Kharkiv, Oleh Syniehubov, autorità e volontari hanno partecipato all'evacuazione.

Abramovich guida il riscatto dei super ricchi oligarchi russi: ora chiedono all'Ue la revoca delle sanzioni (e un risarcimento)

Jill Biden riceverà la first lady Zelenska alla Casa Bianca

Jill Biden riceverà la first lady ucraina, Olena Zelenska, alla Casa Bianca all'ora di pranzo. Lo riferisce la Casa Bianca. È la seconda volta che le due first lady si incontrano. Biden aveva fatto visita alla first lady in Ucraina lo scorso maggio. Zelenska ha incontrato a Washington Antony Blinken. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Ned Price, ha detto ai giornalisti che il segretario di Stato americano ha sottolineato l'impegno degli Stati Uniti nell'aiutare l'Ucraina contro l«invasione russa e ha elogiato il «lavoro di Zelenska a sostegno dei molti civili ucraini che sono stati, in modi diversi, colpiti da questa guerra brutale».