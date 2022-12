Guerra Ucraina, le notizie di oggi: bombardamenti su Kherson. Abitanti di Odessa invitati ad andarsene: «Tre mesi senza luce»

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi in diretta. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky descrive come «molto difficile» nella regione di Odessa, con oltre un milione e mezzo di persone colpite dal blackout. Il suo ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, ha detto che non è ancora il momento di avviare il negoziato: una risposta alle parole di Vladimir Putin sull'accordo definitivo «inevitabile».