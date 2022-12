Guerra Ucraina, oltre 120 missili russi sul Paese. Esplosioni a Kiev, colpite Kharkiv, Leopoli e Odessa. Città in blackout

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lavrov gela l'Ucraina: «Mosca non negozierà mai sulla formula della pace proposta da Zelensky». Intanto i russi hanno bombardato Kherson, costringendo alla fuga migliaia di residenti. «Non c'è posto che non sia coperto di sangue a Bakhmut, nella regione del Donetsk, e solo pochi civili continuano a vivere in città“, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'Italia "sorveglia" le navi da guerra russe nel Mediterraneo.