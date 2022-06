Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Zelensky pressa la Germania sulle armi: «Ci sostenga»

Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta.

Guerra in Ucraina, la diretta

Ore 7.48 - Gli Stati Uniti intendono destinare circa 1,5 miliardi di dollari al mese all'Ucraina per sostenere il governo. Lo ha affermato Dereck Hogan, primo vice segretario di Stato per gli Affari europei ed eurasiatici.

Ore 7.00 - «Al governo russo non interessa quante persone muoiano. Per loro è indifferente quando a lungo duri la guerra. Perché ci guadagnano attraverso le esportazioni di energia. Noi non siamo indifferenti a quante persone perdono la vita». A dichiararlo, in un'intervista alla Zdf, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Ore 6.00 - «Abbiamo bisogno dal cancelliere Scholz la certezza che la Germania sostiene l' Ucraina. Lui e il suo governo devono prendere una decisione», lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista rilasciata a Kiev alla tv pubblica tedesca Zdf. Secondo Zelensky, Berlino non deve cercare un equilibrio tra il sostegno all' Ucraina e le relazioni con la Russia. «La Germania è arrivata un pò più tardi rispetto ad alcuni Paesi vicini in termini di forniture di armi. Questo è un dato di fatto», ha aggiunto il presidente ucraino. Zelensky ha così fatto un confronto fra la posizione tedesca e francese e quella del Regno Unito, degli stati baltici e di altri Paesi dell'Europa orientale, che sarebbero invece stati i primi ad attivarsi per Kiev.