Guerra in Ucraina, diretta. Kiev: bombe russe su siti energia a ovest Ucraina. Cnn: due km di barriere anticarro dei russi a Est

Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Le vittime civili finora sono 6.322 e i feriti 9.634. Lo ha detto il capo degli affari politici dell'Onu Rosemary DiCarlo in Consiglio di Sicurezza ammettendo però che i dati sono probabilmente molto più alti. All'Onu il rappresentante di Kiev ha lanciato nuove accuse all'Iran, per i droni ceduti a Mosca. Cresce la paura per la diga idroelettrica di Khakovka, minata dai russi secondo le autorità ucraine.