Guerra in Ucraina, Kiev: «Recuperati 6000 km quadrati di territori». Blinken: grandi progressi, ma è presto per esito

Guerra in Ucraina, la diretta. Le forze armate ucraine hanno riconquistato circa seimila chilometri quadrati di territorio che era finito in mano russa. Lo ha scritto su Facebook la vice ministra della Difesa di Kiev Hanna Malyar.

Blinken: progressi significativi di Kiev

Le forze ucraine hanno riportato progressi significativi nella loro controffensiva contro le truppe russe, ma è troppo presto per prevedere l'esito finale del conflitto. È l'opinione espressa dal segretario di Stato americano Antony Blinken, parlando con i giornalisti a Città del Messico. «È chiaro che abbiamo visto progressi significativi da parte degli ucraini, in particolare nel nord-est, e questo è il prodotto del sostegno che abbiamo fornito, ma prima di tutto è il prodotto dello straordinario coraggio e della resilienza delle forze armate ucraine e del popolo ucraino», ha premesso il capo della diplomazia americana. Salvo poi aggiungere che «è troppo presto per dire esattamente dove si andrà a finire». Blinken ha avvertito che «i russi mantengono forze molto significative in Ucraina, così come attrezzature, armi e munizioni. Continuano a usarle indiscriminatamente non solo contro le forze armate ucraine, ma anche contro i civili e le infrastrutture civili, come abbiamo visto».

Kiev, 9 attacchi ai russi nelle ultime 24 ore

L'esercito ucraino ha lanciato nelle ultime 24 ore nove attacchi contro le forze russe e queste ultime ne hanno lanciati 38: lo ha reso noto questa mattina nel suo aggiornamento quotidiano lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell' Ucraina, secondo quanto riporta Ukrinform. In particolare, i russi hanno lanciato due attacchi missilistici, 25 attacchi aerei e 11 attacchi con sistemi di razzi a lancio multiplo (MLRS) contro obiettivi militari e civili nel territorio ucraino.

Bombe russe sul Donetsk

Cinque civili sono morti e altri 10 sono rimasti feriti ieri nella regione di Donetsk, nell' Ucraina orientale, a causa dei bombardamenti russi: lo ha reso noto su Telegram il capo dell'Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko. Lo riporta Ukrinform. «Il 12 settembre, i russi hanno ucciso cinque civili nella regione di Donetsk: tre a Vuhledar, uno a Heorhiyivka e uno a Slovyansk. Altre dieci persone sono rimaste ferite», ha scritto Kyrylenko.