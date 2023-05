Guerra Ucraina, incendio a serbatoio di petrolio vicino al ponte della Crimea. Nord Stream, navi russe sul gasdotto prima dell'esplosione

Guerra Ucraina, le notizie del 3 maggio. Un vasto incendio è scoppiato in un impianto di stoccaggio di petrolio a Volna, nel sud della Russia al confine con la Crimea. Lo ha riferito in un post su Telegram il governatore della regione russa di Krasnodar, Veniamin Kondratyev affermando che l'incendio nel porto di Volna «è stato della gravità peggiore», ma è stato contenuto. Non sono state segnalate vittime, ha aggiunto. L'impianto si trova vicino al ponte di Kerch, oggetto di un attacco delle forze ucraine nell'ottobre 2022. Non è chiaro al momento come il serbatoio si sia incendiato.