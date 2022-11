Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Contatti Usa-Russia su armi distruzione di massa. Kiev, rischio blackout. Kherson senza luce e acqua

Guerra in Ucraina, le ultime notizie in diretta. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, negli ultimi mesi ha avuto conversazioni riservate con il suo omologo russo, Nikolai Patrushev, e con il consigliere del Cremlino per la politica estera, Yuri Ushakov. Obiettivo: ridurre il rischio di escalation in Ucraina e di mettere in guardia Mosca sull'uso di armi di distruzione di massa, non solo nucleari.

Intanto è allarme a Kiev per i danni alle infrastrutture causati dalle bombe russe. Il sindaco Vitaliy Klitschko non esclude la possibilità di un blackout totale a causa della mancanza di elettricità, riscaldamento, acqua, comunicazioni e invita i residenti a fare scorte di cibo o trasferirsi temporaneamente fuori città. Al momento si esclude comunque un'evacuazione di massa.