Guerra Ucraina - Che ruolo gioca l'Africa nella guerra russa? Al momento il continente africano, nell'Oceano Indiano al largo delle coste sudafricane, ospita le esercitazioni militari della Marina Sudafricana con Russia e Cina che cominciano oggi. Le esercitazioni si chiamano Mosi II, che in lingua Sesotho significa fumo o fumoso, e si terranno lungo la costa orientale del Sudafrica tra Durban e Richard's Bay a partire da oggi e fino al 27 febbraio. L'agenzia di stampa russa Tass ha scritto che durante queste esercitazioni verrà anche testato il nuovo missile ipersonico russo denominato Zirkon, che può raggiungere una velocità di oltre 11.000 km/ora. È chiamato ipersonico perché può raggiungere una velocità nove volte superiore a quella del suono.

Diversi analisti interpretano queste esercitazioni navali congiunte come il segno di un'approvazione cinese nei confronti della Russia, e della sua invasione bellica cominciata un anno fa.

Russian frigate "Admiral Gorshkov" which earlier test-fired hypersonic "Zircon" missiles will take part in a joint naval drill with South African and Chinese counterparts. The exercise is said to be planned for February 17-27. pic.twitter.com/aNZCdEelnL

Il Sudafrica minimizza, dice di rimanere un paese sostanzialmente neutrale ma metterà a disposizione di queste ersercitazioni navali 350 uomini. È utile ricordare che il Sudafrica fa parte dei Brics (acronimo dell'alleanza tra Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ed è uno di quei Paesi che sia a marzo che ad aprile all'Assemblea Onu si è astenuto al momento della votazione contro l'invasione russa dell'Ucraina. Un portavoce del Sandf, South African National Defence Force, ha detto a News24 che il Sudafrica intraprende regolarmente esercitazioni militari con altre nazioni, tra cui Francia e Stati Uniti, ed è quindi normale che lo faccia anche con Russia e Cina. In realtà alla stessa Sandf era stata offerta la possibilità di svolgere esercitazioni navali con gli Stati Uniti, ma ha rifiutato e ha scelto di procedere con l'esercitazione Mosi II con Russia e Cina.

A nessun giornalista verrà concesso di assistere alle esercitazioni. All'inizio di febbraio il consolato russo a Città del Capo ha pubblicato su Twitter una foto della Fregata Admiral Gorshkov ormeggiata nella baia della città con sullo sfondo l'iconica Table Mountain. Il 'tweet' diceva: «La nostra nave è arrivata nella Città Madre in rotta per Durban dove prenderà parte a esercitazioni navali congiunte con Sudafrica e Cina».

“ Russian frigate "Admiral of the Fleet of the Soviet Union Gorshkov" entered the South African port of Cape Town.The frigate will take part in joint naval exercises of South Africa, Russia and China under the code name "Mozi". They will be held from 17 to 27 February in the… https://t.co/ckI1e11fCd pic.twitter.com/JpR0tlqOyU

