Guerra Ucraina, seconda giornata di incontri Putin-Xi a Mosca. Il premier giapponese Kishida in viaggio verso Kiev

Seconda giornata a Mosca degli incontri Putin-Xi, allargati oggi alle delegazioni. «Guardiamo con interesse alle proposte della Cina per risolvere la crisi in Ucraina», ha detto il presidente russo. Gelo da Washington: «Se Pechino lancia un appello per un cessate il fuoco Kiev deve respingerlo», afferma il Consiglio per la sicurezza nazionale Usa spiegando che la tregua «ratificherebbe» le conquiste dei russi e darebbe loro tempo per riorganizzarsi. In viaggio per Kiev il premier giapponese Kishida, unico leader G7 a non aver ancora visitato l'Ucraina dall'inizio della guerra: oggi vedrà Zelensky.