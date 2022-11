Putin, supersoldati con tute high-tech "Iron Man": dall'elmo digitale agli stivali antiproiettili, ecco come funzionano

Mille soldati morti in sole 24 ore. La scorsa settimana la Russia ha vissuto il suo giorno più nero dall'inizio del conflitto, finora costato a Putin più di 100 mila vite. Al fronte c'è un esercito stanco, stremato, che ormai grida "Vergognati!" al presidente russo che pensava di conquistare l'Ucraina con una guerra lampo. Ma fino a dove può spingersi la mente di un tiranno che vuole essere padrone di tutto?

Le tute "Iron Man", i primi test sul campo a novembre

Per i militari russi sono in arrivo tute da battaglia robot in stile Iron man, esoscheletri high tech che permetteranno - a chi li indossa - una super forza, con una precisione letale a lunghe distanze e la capacità di correre più velocemente e più a lungo anche su terreni impervi. Dove la forza umana si ferma, ci pensa infatti la tecnologia a superare ogni limite. E la notizia dell'introduzione delle nuove tute arriva proprio nel momento in cui scoppiano ammutinamenti nelle forze armate russe. È lo stesso Maxim Skokov, CEO della russa Ezko Solutions, ad annunciare che la sua azienda, produttrice di esoscheletri parziali o imbracature per uso industriale, è stata contattata da agenzie speciali, intenzionate a testare le sue strumentazioni sul campo di battaglia. «Gli artiglieri sono interessati agli esoscheletri per alleggerire il peso dei proiettili durante il caricamento» ha affermato Skokov all'agenzia di stampa russa RIA Novosti, aggiungendo che da novembre sono previsti test sul campo di addestramento. Al momento si producono 50 tute "Iron Man" al mese, ma se necessario si lavorerà per fabbricarne molte di più. Dall'elmo digitale agli stivali antiproiettili l'indumento high tech sarà in grado di aumentare le capacità del soldato, oltre che il potenziale di combattimento di un'intera unità. Il prossimo obiettivo è di migliorare il design entro il 2025 cercando di renderlo più forte e più veloce. Tuttavia il grande difetto di queste tute si nasconde nella batteria. Quando questa si esaurisce, il soldato stremato potrebbe restare bloccato e non riuscire più a muoversi fino a quando non arriva la sostituzione.

Precisione micidiale anche a lunghe distanze

Non è il primo caso di abbligliamento high tech per la Russia, che aveva già incaricato all'Istituto centrale di ricerca per la costruzione di macchine di precisione la realizzazione di tute da combattimento "Ratnik" non potenziate.